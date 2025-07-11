Safranbolu'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve güvenlik ekipleri hazır bulundu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.K. idaresindeki 10 YA 314 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda S.A'nın kullandığı 78 AAU 757 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 78 AAU 757 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak devrildi.
Kazada devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel