Safranbolu'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil iki işyerine çarparak bir kişinin yaralanmasına neden oldu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin iş yerlerine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
N.A. idaresindeki 78 SS 240 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Aslanlar Sokak'ta seyir halindeyken kontrolden çıkarak kıraathane ve fırına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kıraathane sahibi M.B. savrulan taşların göğsüne gelmesiyle yaralandı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel