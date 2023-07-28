Safranbolu'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, Sürücü Tedavi Altına Alındı
Güncel Haberler
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve tedavi altına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.
A.Y. idaresindeki 37 RD 871 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda G.L.V'nin kullandığı 78 AAD 177 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
?
Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel