Safranbolu'da Otomobil Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Aracını park ettikten sonra anahtarı kontakta unutan Sedai Yakışır, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince aracının çalındığını fark etti. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.