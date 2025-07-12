Safranbolu'da Otomobil Duvara Çarptı: Sürücü Yaralandı

Safranbolu'da Otomobil Duvara Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü, yol kenarındaki duvara çarparak yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol kenarındaki duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

S.D. idaresindeki 78 AAJ 742 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ???????

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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