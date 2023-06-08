Safranbolu'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 78 AAU 563 plakalı otomobil devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 AAU 563 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Mencilis Mağara Sokak'ta devrildi.
Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel