Safranbolu'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 78 AAU 563 plakalı otomobil devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.