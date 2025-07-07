Safranbolu'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Musalla Mahallesi'nde çıkan otluk alan yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Musalla Mahallesi'ndeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel