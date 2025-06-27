Safranbolu'da Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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