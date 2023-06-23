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Safranbolu'da Otel Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Safranbolu'da Otel Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otelin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otelin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Posta Sokak'taki bir otelin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu İtfaiye Karabük Güncel Haberler

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