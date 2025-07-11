Safranbolu'da Ormana Giriş Yasağına Uymayan 5 Kişiye Cezası
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormana giriş yasağına uymayan 5 kişi, toplamda 14 bin 765 lira ceza aldı. Jandarma ekipleri, yasağa uymayan gençleri kontrol etti ve 'emre aykırı davranış' nedeniyle cezalandırdı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormana giriş yasağına uymayan 5 kişiye 14 bin 765 lira ceza kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konarı köyü Mezarlık mevkisinde önleyici kolluk devriyesi yaptı.
Kontrolde, E.K. (24), M.K. (24), Ö.F.Y. (24), M.H. (24) ve K.Ö'nün (24) Karabük Valiliği Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonunun kararına istinaden alınan ormana giriş yasağına uymadıkları tespit edildi.
Ekipler, 5 kişiye "emre aykırı davranış kabahati" nedeniyle toplam 14 bin 765 lira idari para cezası uyguladı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel