Safranbolu'da Ormana Giriş Yasağına Uymayan 5 Kişiye Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormana giriş yasağına uymayan 5 kişi, toplamda 14 bin 765 lira ceza aldı. Jandarma ekipleri, yasağa uymayan gençleri kontrol etti ve 'emre aykırı davranış' nedeniyle cezalandırdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormana giriş yasağına uymayan 5 kişiye 14 bin 765 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konarı köyü Mezarlık mevkisinde önleyici kolluk devriyesi yaptı.

Kontrolde, E.K. (24), M.K. (24), Ö.F.Y. (24), M.H. (24) ve K.Ö'nün (24) Karabük Valiliği Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonunun kararına istinaden alınan ormana giriş yasağına uymadıkları tespit edildi.

Ekipler, 5 kişiye "emre aykırı davranış kabahati" nedeniyle toplam 14 bin 765 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Ve mutlu son! Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor

Ve mutlu son! Beşiktaş 30 milyon euroluk yıldızı için uçağı kaldırıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nden çıkarılıp Konferans Ligi'ne gönderildi

UEFA Avrupa Ligi'nden men edilip Konferans Ligi'ne gönderildiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.