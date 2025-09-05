Safranbolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evde çıkıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Tayyip köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evin yakınındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda alevler kontrol altına alındı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 helikopter ve 36 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Yangının kontrol altına alındığı bildirilen açıklamada, "Yangın örtü yangını şeklinde olup 11 dekar orman alanı yangından etkilenmiştir." ifadesi kullanıldı.