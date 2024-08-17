Safranbolu'da orman yangını evlere sıçradı

3 evin yanıp 2 hayvanın telef olduğu yangın 6 saatte kısmi olarak kontrol altına alındı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesi Ovacuma mevkiinde çıkan yangında 3 evin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay Ovacuma Ulu Yayla Kırlangıç Mağarası mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısasürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazözler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine sıçrayan yangında 3 köy evi alev alev yanarken 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Evlerin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu ile görüntülenirken yangın 6 saatlik çalışmanın ardından kısmi olarak kontrol altına alındı.

Bölgede çalışmalar sürüyor.