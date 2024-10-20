Safranbolu'da Orman Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Ormanlar için El Ele Veriyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde farkındalık oluşturulması amacıyla Konarı köyü Değirmen mevkisinde düzenlenen etkinlikte, orman temizliği yapıldı.

Katılımcılar, alandaki poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi çöpleri topladı.

Torbalara konulan atıklar, daha sonra ekiplerce araçlara yüklenerek kent çöplüğüne taşındı.

Etkinliğe, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tarık Karkınçam, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sedat Adakan, Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay ve gönüllü gençler katıldı.