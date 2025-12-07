Karabük'te evin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin bahçesindeki müştemilatta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.
Kirkille Mahallesi'nde, bir evin bahçesindeki müştemilatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada hasar oluştu.
Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.
