Safranbolu'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Sedat Coşkun'a ait 3 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluşurken, dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi Huzur Sokak'ta Sedat Coşkun'a ait 3 katlı müstakil evin bahçesindeki kamelyada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede eve sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Öte yandan, yangında dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel