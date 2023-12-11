Üye Girişi
Haberler

Safranbolu'da motosikletli kuryenin ölümüyle sonuçlanan kaza: Minibüs sürücüsü tutuklandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı.

Kirkille Mahallesi'nde kendisine ait 35 YHK 78 plakalı motosikleti ile yemek götüren Tevfik Arayıcı'nın öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü S.F.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.F.Y'nin kullandığı 34 UJ 0599 plakalı minibüs, 9 Aralık'ta Kirkille Mahallesi'nde Tevfik Arayıcı idaresindeki 35 YHK 78 plakalı motosiklete çarpmıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arayıcı burada yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından bölgeden uzaklaşan minibüs sürücüsü S.F.Y, Barış Mahallesi'nde yakalanmıştı. Yapılan kontrolde sürücünün 2.60 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Karabük Tutuklama Ulaşım Adliye Kaza Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title