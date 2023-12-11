Safranbolu'da motosikletli kuryenin ölümüyle sonuçlanan kaza: Minibüs sürücüsü tutuklandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı.

Kirkille Mahallesi'nde kendisine ait 35 YHK 78 plakalı motosikleti ile yemek götüren Tevfik Arayıcı'nın öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü S.F.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.F.Y'nin kullandığı 34 UJ 0599 plakalı minibüs, 9 Aralık'ta Kirkille Mahallesi'nde Tevfik Arayıcı idaresindeki 35 YHK 78 plakalı motosiklete çarpmıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arayıcı burada yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından bölgeden uzaklaşan minibüs sürücüsü S.F.Y, Barış Mahallesi'nde yakalanmıştı. Yapılan kontrolde sürücünün 2.60 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.