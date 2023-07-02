Üye Girişi
Haberler
Safranbolu'da Minibüs Kazası: 9 Yaralı

Safranbolu'da Minibüs Kazası: 9 Yaralı

Güncel Haberler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil ve motosiklete çarptı, kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil ve motosiklete çarptı, kazada 9 kişi yaralandı.

Safranbolu'dan Karabük istikametine giden, F.K. idaresindeki 78 S 9002 plakalı servis minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle Emek kavşağında kırımızı ışıkta bekleyen 34 FY 7459 ve 34 EFN 291 plakalı otomobiller ile 78 AAC 909 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, minibüsteki yolculardan M.Y, T.K. ve Y.K. ile diğer araçlardaki B.G, S.G, M.G, İ.E.G, U.B. ve H.B. yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title