Safranbolu'da Minibüs Kazası: 9 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil ve motosiklete çarptı, kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil ve motosiklete çarptı, kazada 9 kişi yaralandı.

Safranbolu'dan Karabük istikametine giden, F.K. idaresindeki 78 S 9002 plakalı servis minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle Emek kavşağında kırımızı ışıkta bekleyen 34 FY 7459 ve 34 EFN 291 plakalı otomobiller ile 78 AAC 909 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, minibüsteki yolculardan M.Y, T.K. ve Y.K. ile diğer araçlardaki B.G, S.G, M.G, İ.E.G, U.B. ve H.B. yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.