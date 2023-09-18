Market deposu alevlere teslim oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alevlere teslim olan bir marketin deposunda maddi hasar oluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alevlere teslim olan bir marketin deposunda maddi hasar oluştu.

Olay, Emek Mahallesi Kızılay Caddesi'nde meydana geldi. Bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar yangın tüpleriyle müdahale ederken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK