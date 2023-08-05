Safranbolu'da Mahsur Kalan Kırlangıç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı. Esentepe Mahallesi'nde bir sitedeki binanın çatısında ipe dolandığı için mahsur kalan kırlangıcı gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya merdivenle çıkarak kırlangıcı bulunduğu yerden aldı. Bitkin olduğu görülen kırlangıç, belediyeye ait veteriner kliniğine götürüldü.