Safranbolu'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Safranbolu'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çalılık alanda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarıldı. Kediyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan ekipler, kediyi kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çalılık alanda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dedepınarı Sokak'ta çalılık alanda mahsur kalan kediyi fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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