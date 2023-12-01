Safranbolu'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yazıköy köyünde sahipsiz köpeklerden kaçarken elektrik direğine çıkan kedi burada mahsur kaldı. Çevredekiler itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye sevk edilen belediye itfaiye ekipleri, elektrik direğine uzatılan merdivenle kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Yazıköy köyünde sahipsiz köpeklerden kaçarken elektrik direğine çıkan kedi burada mahsur kaldı.
Çevredekiler itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
Bölgeye sevk edilen belediye itfaiye ekipleri, elektrik direğine uzatılan merdivenle kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.