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Safranbolu'da Lavanta Kokulu Safran Bahçesi Çiçek Açtı

Safranbolu'da Lavanta Kokulu Safran Bahçesi Çiçek Açtı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgede 'Lavanta Kokulu Safran Bahçesi' projesi kapsamında yetiştirilen safranlar çiçek açtı. Proje, safran üretimini artırarak agroturizme katkıda bulunmayı hedefliyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" Safranova'da 16 dekar alanda yetiştirilen safranlar çiçek açtı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ilçede safran üretiminin artırılması ve agroturizme katkı sunulması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hazırlanan "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi devam ediyor.

Valilik, İl Özel İdaresi ve Safranbolu Kaymakamlığının iştirakçi olduğu proje kapsamında, ilçede 2 yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile 55 dekarlık bahçe oluşturuldu.

Pilot bölge olarak belirlenen Gayza köyündeki bahçede 16 dekar alana safran, 35 dekar alana ise lavanta ekildi.

Safranların çiçek açmasıyla bahçede güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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