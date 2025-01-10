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Safranbolu'da Kuyumcu Soygunu: 3 Kişi Silah Tehdidiyle Altınları Gasbetti

Safranbolu'da Kuyumcu Soygunu: 3 Kişi Silah Tehdidiyle Altınları Gasbetti
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç maskeli ve silahlı kişi, bir kuyumcudan altınları gasbederek kaçtı. Olay sonrası polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı ve çalınan altınlarla birlikte 2 silah ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuya giren 3 kişi, silah tehdidiyle dükkandaki altınlardan bazılarını gasbederek kaçtı.

Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen silahlı şüpheliler, Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'nde kuyumcu dükkanına girdi.

Çalışan 3 kişiyi etkisiz hale getiren zanlılar, altınları gasbederek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Hüseyinçelebi Mahallesi'ndeki kanyonda çanta içinde bir miktar altın ve şüphelilerin kaçtığı yönde 2 silah ele geçirdi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve ilgililer olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda 3 şüphelinin çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra altınları 2 çantaya doldurması yer alıyor.

"Kuyumcudan kar maskeli ve silahlı 3 kişi soygun yaptı"

Vali Yavuz, gazetecilere, saat 18.00'e doğru Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'ndaki kuyumcuda kar maskeli ve silahlı 3 kişinin soygun yaptığını söyledi.

"En büyük tesellimiz ve sevincimiz herhangi bir vatandaşımızın canına bir sıkıntının gelmemesi." diyen Yavuz, "Kuyumcuya giren 3 kişi orada çalışan 3 çalışanımızı yere yatırıp etkisiz hale getirdikten sonra kuyumcudaki bazı mücevherleri çantalarına doldurarak kaçmak isterlerken gerek emniyet gerekse vatandaşlarımız tarafından maskeli ve silahlı şahısların kovalaması sonrasında kaçtıkları bölgede sırtlarında çaldıkları altınlarla 2 çanta emniyetimiz tarafından ele geçirildi." dedi.

Yavuz, şüphelilerin ellerinde 3 silah olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"3 silahın 2'si emniyet kuvvetlerimizin elinde. Şu an kaçtıkları yöne doğru emniyet ve jandarma ekiplerince kaçabilecekleri bütün güzergahlarda, köy yolları dahil ana yollarda kapama işlemini yaparak alanı daraltıyoruz. Özel harekat polislerimiz de geliyor. Çünkü bulunan coğrafya kanyon bölgesi. Mağaraların, vadilerin ve suyun olduğu bir bölge. Orada özel harekatlarımız gerekli arama ve taramaları yapacak."

Kısa süre içinde şüphelileri yakalayıp adalete teslim edeceklerini anlatan Yavuz, "Çok geçmiş olsun. Safranbolu halkına ve esnafına duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Emniyet kuvvetlerimiz şahısların peşine düşüp yakalama çalışmasını yaparken Safranbolu halkımız da bizlere çok yardımcı oldu." diye konuştu.

Yavuz, ekiplerin, soyguncuların çaldıkları altınlarla 2 çantayı ele geçirdiğini vurgulayarak, "İnşallah kısa süre içinde hem şahısları hem de ellerinde olduğunu değerlendirdiğimiz silahı da ele geçirip şahısları adalete teslim ederiz. Adaletimize ve yargımıza güveniyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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