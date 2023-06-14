Safranbolu'da kurye aracı kaza yaptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kapalı kasa kamyonetin çarptığı kurye aracının takla atarak ters döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Karıt Sanayi Sitesi'nde, 4 sokağın kesiştiği kavşakta Hakkı E. idaresindeki 81 ET 219 plakalı kapalı kasa kamyonet ile hızla ilerleyen İsmail A. idaresindeki 78 AAV 166 plakalı kargo aracı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atarak ters duran kurye aracında yaralanan sürücü İsmail A. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sanayi içerisinde meydana gelen kazada bir iş yerinin güvelik kamerasına anbean yansırken, hızla ilerleyen kurye aracının kapalı kasa kamyonete çarpması sonucu takla atarak ters döndüğü görüntülere yansıdı. - KARABÜK