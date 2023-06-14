Üye Girişi
Haberler
Safranbolu'da kurye aracı kaza yaptı

Safranbolu'da kurye aracı kaza yaptı

Güncel Haberler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kapalı kasa kamyonetin çarptığı kurye aracının takla atarak ters döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kapalı kasa kamyonetin çarptığı kurye aracının takla atarak ters döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Karıt Sanayi Sitesi'nde, 4 sokağın kesiştiği kavşakta Hakkı E. idaresindeki 81 ET 219 plakalı kapalı kasa kamyonet ile hızla ilerleyen İsmail A. idaresindeki 78 AAV 166 plakalı kargo aracı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atarak ters duran kurye aracında yaralanan sürücü İsmail A. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sanayi içerisinde meydana gelen kazada bir iş yerinin güvelik kamerasına anbean yansırken, hızla ilerleyen kurye aracının kapalı kasa kamyonete çarpması sonucu takla atarak ters döndüğü görüntülere yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title