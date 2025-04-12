Safranbolu'da Kış Güzelliği: Osmanlı'nın Parmak İzi Karla Kaplandı

" Osmanlı'nın Parmak İzi" kar manzaraları ile mest etti

UNESCO mirası ilçede kış güzelliği ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Safranbolu'da kartpostallık görüntüler

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatırken, beyaz örtüyle kaplanan tarihi konaklar ve yapılar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu için yaptığı uyarıların ardından başlayan kar yağışı, Osmanlı mimarisiyle ünlü Safranbolu ilçesini adeta masalsı bir görünüme kavuşturdu.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan ilçe ziyaretçilerine beyaz örtüyle de sürpriz yaptı.

İlçedeki han, hamam, cami, çeşme ve konak gibi tarihi yapılar karla kaplanırken, ziyaretçiler beyaz örtü altındaki eşsiz manzaraları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Cittaslow (sakin şehir) ağına dahil olan ilçede kar yağışına rağmen, yerli ve yabancı turist hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Turistler, Safranbolu'nun kartpostallık görüntüler sunan tarihi sokaklarında yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.

Safranbolu'ya geziye gelen Hindistanlı tursitler ise kar şaşkınlığı yaşadı. Safranbolu'yu çok beğendiklerini söyleyen hintli turistler karla kaplı hıdırlık tepesinden bol bol hatıra fotoğraf çektirdi. Hafta sonu nedeniyle tarihi kente gezemeye gelen çok sayıda yerli turist ise karla kaplı kentte bahar ayında kış keyfi yaşadı.