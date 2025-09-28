Haberler

Safranbolu'da Kereste Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Safranbolu'da Kereste Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Karabük ve Safranbolu belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
