Safranbolu'da Kereste Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Karabük ve Safranbolu belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.