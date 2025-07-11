Safranbolu'da Kayalıktan Düşen Genç Yaralandı

Safranbolu'da Kayalıktan Düşen Genç Yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir genç, kayalıktan düşerek yaralandı. Arkadaşlarıyla gezerken dengesini kaybeden K.Ö., 3 metre yükseklikten düştü. Olay sonrası sağlık ekipleri ve AFAD bölgeye sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kayalıktan düşen kişi yaralandı.

Konarı köyü mezarlığı yakınlarındaki kayalık alanda arkadaşları ile gezen K.Ö. (23), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden alınan K.Ö, sedye ile yola kadar taşındı.

Bacağı kırılan K.Ö, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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