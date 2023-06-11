Safranbolu'da kavşakta korkunç kaza: 1 ölü, 4 yaralı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kamyonla otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı Safranpark mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine giden S.K. yönetimindeki 78 AAB 694 plakalı kamyon, kavşaktan dönüş yapan Ünal Şirin (41) yönetimindeki 78 SR 977 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ünal Şirin olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü S.K. ve otomobilde bulunan A.A.A., A.M.S. ve S.G.C. yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ünal Şirin'in cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)