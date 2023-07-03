Safranbolu'da kamyon toprak yığınına çarptı, sürücü yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kamyon, kontrolünü kaybederek toprak yığınına çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprak yığınına çarpan kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Bartın'dan Karabük'e giden E.K. idaresindeki 16 GE 203 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle ilçe girişinde kontrolünü kaybetti.
Yoldan çıkarak yaklaşık 100 metre ilerleyen kamyon, toprak yığınına çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel