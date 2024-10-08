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Safranbolu'da Kadına Yönelik Şiddete Dur Dendi

Safranbolu'da Kadına Yönelik Şiddete Dur Dendi
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Karabük Üniversitesi öğrencileri, Safranbolu'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, Sadri Artunç Caddesi'nden başlayarak Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar sürdü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapıldı.

Karabük Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen yürüyüş, Sadri Artunç Caddesi'nden başladı.

Grup üyeleri, ellerinde pankartlarla slogan atarak Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Üniversite öğrencileri, basın açıklaması sonrası dağıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu Demokrasi Karabük Güncel Kadın Spor

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