Safranbolu'da Kadına Yönelik Şiddete Dur Dendi
Karabük Üniversitesi öğrencileri, Safranbolu'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, Sadri Artunç Caddesi'nden başlayarak Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar sürdü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapıldı.
Karabük Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen yürüyüş, Sadri Artunç Caddesi'nden başladı.
Grup üyeleri, ellerinde pankartlarla slogan atarak Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.
Üniversite öğrencileri, basın açıklaması sonrası dağıldı.