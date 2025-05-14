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Safranbolu'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Safranbolu'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak tütün imalatı yapıldığı tespit edilen bir evde 5 tütün sarma makinesi ve 10 kilogram tütün ele geçirildi. İki şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Safranbolu'da tütün basım imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen eve yapılan operasyonda, 2 sanayi tipi olmak üzere toplamda 5 fabrikasyon tütün sarma makinası, 10 kilogram kıyılmış tütün, 221 paket bandrollü tütün ve 36 bin 660 dal makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Şüpheliler A.K. ve P.K. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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