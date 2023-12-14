Safranbolu'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, tarihi değeri olan birçok obje ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir kişinin evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede yapılan aramada, tarihi özellik taşıdığı değerlendirilen Osmanlı dönemine ait tabanca, 17 tarihi obje, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 29 fişek ile hilti ve 9 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.