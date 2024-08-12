Safranbolu'da Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda, jeneratör, hilti, delici uç, kırıcı uç, çantalı alyan takımı, benzin, motorlu testere yağı, gres yağ ve huni ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Operasyonda, jeneratör, hilti, delici uç, kırıcı uç, çantalı alyan takımı, benzin, motorlu testere yağı, gres yağ ve huni ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.