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Safranbolu'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan ihbar üzerine operasyon düzenledi ve suçüstü yakalanan şüphelilerin üzerinde çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyonda, çeşitli dedektörler, alan tarama cihazı, yük gırgırı, 3 murç, keser, 2 çekiç, kova ve tokmağa el konuldu.

Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Operasyon Güvenlik Jandarma Güncel Suç

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