Safranbolu'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Safranbolu'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, 5 kişiyi, el dedektörü, 2 bakır çubuk ve çapa ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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