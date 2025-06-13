Safranbolu'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişi suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, 5 kişiyi, el dedektörü, 2 bakır çubuk ve çapa ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel