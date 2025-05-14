Safranbolu'da Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda, 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda çeşitli kaçak kazı ekipmanları ele geçirildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ilçede operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 kişi suçüstü yakalandı, alan tarama cihazı, 7 alan tarama çubuğu, 4 el dedektörü, 2 bilgisayar, su arama cihazı, akü ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel