Safranbolu'da itfaiyeciler tulumbacı kıyafetleriyle turistlerin dikkatini çekti

UNESCO kenti Safranbolu'da eski usullerde yangın söndürme tatbikatı yapıldı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde itfaiyeciler, tulumbacıların ilk kıyafetlerini giyerek yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi.

Safranbolu ilçesinde 'İtfaiyeciler Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluşunun 150'inci yılı dolayısıyla da itfaiyeciler 303 yıl önceki tulumbacıların kıyafetlerini giyerek Tarihi Çarşı sokaklarını gezdi. Yangın söndürme tulumbasını sırtlanan itfaiyeciler, İzzetpaşa Camii önünde eski usüllerde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken etkinlik, tarihi ilçede çıkan yangınların fotoğraflarının yer aldığı sergi açılışı ile son buldu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tarihi kent için itfaiyenin öneminin çok büyük olduğunu belirtti.

'İtfaiyeciler Haftası'nda Safranbolu'nun tarihinde ilk yangın söndürme aracı olan tulumba ve o dönemdeki itfaiyecilerin kıyafetleriyle tur attıklarını ifade eden Köse, "Tabii ki tarihten gelen bu kıyafetler ve tulumba gelen misafirlerimizin turistlerin de çok büyük ilgisini çekti. Gerçekten dikkat çekici. Bende bir arada böyle bir etkinlik daha önce görmemiştim" diye konuştu.