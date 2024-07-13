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Safranbolu'da istinat duvarı çöktü, evin balkonu zarar gördü

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi sonucu bir evin balkonunda hasar meydana geldi. Ayrıca sağanak nedeniyle yollarda çatlaklar oluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir evin balkonu zarar gördü.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle Esentepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Duvarın çökmesi sonucu apartmanın giriş katındaki bir dairenin balkonunda hasar oluştu.

Sağanağın etkisiyle yollarda da çatlaklar oluştuğu gözlemlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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