Şiddetli yağmura rağmen Safranbolu'da pop müziğin efsane ismi Hakan Peker, unutulmaz bir konser verdi. Binlerce Safranbolulu şarkılara eşlik etti.

Şiddetli yağmura rağmen Safranbolu'da Hakan Peker fırtınası esti

KARABÜK - Bir süre önce Safranbolu belediye başkan adaylığını açıklayan pop müziğin efsane ismi Hakan Peker, kendi imkanları ile Safranbolu Misak-i Milli Demokrasi meydanını dolduran hemşehrilerine yağmur altında unutulmaz bir konser verdi.

Sağanak yağmura rağmen şarkılarını seslendiren Hakan Peker'e binlerce Safranbolulu hep bir ağızdan şarkılarına eşlik etti.

Anne tarafı Karabük olan ünlü sanatçı 31 Mart'ta gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimlerinde Safranbolu Belediye Başkanı adayı olacağı açıklamıştı. Safranbolu Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladıktan sonra ilk icraatı olarak halka kendi imkanları ile ücretsiz konser veren Hakan Peker'e DJ Kaan Gökman'ın mükemmel performansı ve kardeşi Zafer Peker'de sahne alarak destek verdi. İki kardeş onları yağmura rağmen izleyen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.