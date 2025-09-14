Safranbolu'da Hafta Sonu Yoğunluğu: Ziyaretçiler Tarihi Sokaklarda

Haberler

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu, hafta sonu yoğunluğu yaşadı. Ziyaretçiler, tarihi konakları gezip yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Tarihi konaklarıyla ünlü ilçeye gelen ziyaretçiler, Arnavut kaldırımlı sokaklarda dolaştı, müze ve konakları gezdi.

Hafta sonu tatilini fırsat bilenler, Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyretti.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetlerin tadına bakan tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarında alışveriş yaptı.

Yoğunluğun özellikle tarihi çarşı bölgesinde arttığı gözlendi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
