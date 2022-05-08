Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen ziyaretçiler, ilçeye akın etti.

Genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu, Ramazan Bayramı tatilinin ardından hafta sonunda da yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü.

Tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp, müze ve konakları gezen tatilciler, Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyretti.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tadan tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine, tarihi ilçedeki ziyaretçi hareketliliğinin özellikle hafta sonunda doruk noktaya ulaştığını söyledi.

Bu hareketlilik dolayısıyla esnafın yüzünün güldüğünü belirten Türköz, "Safranbolu, Türkiye'nin önemli kültür merkezlerinden biri. İlçede Ramazan Bayramı'nda ve bayram sonrasında yoğunluk yaşandı. Herkesi Safranbolu'ya bekliyoruz." dedi.