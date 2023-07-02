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Safranbolu'da çöplük alanda yangın

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan şehir çöplüğünde yangın çıktı. Yangın sonrası ekipler müdahale etti ve kontrol altına alındı.

Safranbolu'da çöplük alanda yangın

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehir çöplüğünde yangın çıktı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Cüzzamlılar Deresi mevkisinde bulunan şehir çöplüğünde yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası dumanlar bölgede kötü kokuya neden olurken, ekipler yangına itfaiye ve iş makineleriyle müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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