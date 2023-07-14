Üye Girişi
Haberler

Safranbolu'da Cip ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Güncel Haberler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Yenimahalle Şehit Ertuğrul Mor Caddesi'nde ilerleyen E.E. idaresindeki 78 SD 990 plakalı otomobil, A.A. yönetimindeki 34 BKL 644 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan E.E. ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.E'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobildeki Y.Ö. ile cipteki G.A. da yaralı halde Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title