Safranbolu'da çıkan yangında villa kullanılamaz hale geldi

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında iki katlı villanın alt katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi Hazar Caddesi üzerinde bulunan Tansel Mutlu'ya ait villada meydana geldi. İki katlı villanın alt katında evde kimsenin olmadığı zamanda yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından villanın alt katında çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA Murat ÖZELCİSAFRANBOLU(Karabük),