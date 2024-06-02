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Safranbolu'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ayşe Danişment'e ait tek katlı evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Dereköy Hanlar Mahallesi'nde Ayşe Danişment'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Jandarma İtfaiye Karabük Yaşam Güncel Haberler

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