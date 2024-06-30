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Safranbolu'da çıkan yangında 37 dönüm alan zarar gördü

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında, Musalla Mahallesi'ndeki otluk ve ağaçlık alanda yaklaşık 37 dönüm alan zarar gördü. Yangına Safranbolu Belediyesi ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 37 dönüm otluk ve ağaçlık alan zarar gördü.

Musalla Mahallesi'ndeki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 37 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Safranbolu Karabük Çevre Yaşam Güncel Haberler

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