Safranbolu'da çıkan yangında 37 dönüm alan zarar gördü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 37 dönüm otluk ve ağaçlık alan zarar gördü.

Musalla Mahallesi'ndeki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 37 dönümlük alan zarar gördü.