Safranbolu'da çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Kadıbükü köyündeki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi İtfaiyesi ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından alevlerin söndürüldüğü yangında 25 dönüm alan zarar gördü.