Safranbolu'da 'Bölge Tanıtım Gezileri' projesi hayata geçirildi

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Türkiye'nin önemli kültür turizmi merkezlerinden Safranbolu ilçesine gelen misafirlerin konaklama sürelerini uzatabilmek adına turizm profesyonellerine yönelik "Bölge Tanıtım Gezileri" projesi hayata geçirildi.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, demir yoluyla seyahat düzenlendi.

Dernek başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder ve dernek yönetimi, turizm profesyonelleri ile Yenice ilçesine geçerek Ihlamur Teras ve Şeker Kanyonu'nu gezdi.

Daha sonra yaklaşık 1 saat süren tren yolculuğuyla Karabük'e gelen heyet, buradan kara yolu ile Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'ne geçti.

"Program talep edilir hale geldi"

Ergüder, yaklaşık bir yıl önce göreve geldikten sonra ilçedeki konaklama sürelerini uzatabilmek adına projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu projelerden birinin demir yolu ile seyahat olduğunu anlatan Ergüder, bu sayede Safranbolu'ya gelenlerin ülkenin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ilçesi ile Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'ni görme şansı yakaladığını ifade etti.

Daha önce bu geziyi, il ve ilçe protokolleri, acente yetkilileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile yaptıklarını aktaran Ergüder, son olarak Safranbolu turizm profesyonellerini bu geziye dahil ettiklerini kaydetti.

Ergüder, Antalya, Ankara, İstanbul ve Adana gibi birçok bölgeden acentecinin kendilerinden bu programı talep ettiğini anlatarak, "Talep edilir hale geldi. Biz de bu talep olunca ilçemizdeki otelciler ve turizm profesyonellerinin de geziyle ilgili bilgisi olması açısından bunu deneyimlemeleri gerektiğini düşündük. Bu amaçla 'Bölge Tanıtım Gezileri' projesini başlattık. İlk olarak da trenli gezi bölümünü yaptık." diye konuştu.

Geziye Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini de dahil edeceklerini belirten Ergüder, 15-22 Nisan Dünya Turizm Haftası'nı da kutladı.