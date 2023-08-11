Safranbolu'da Bin 592 Uzman Erbaş Mezun Oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde temel eğitimlerini tamamlayan bin 592 uzman erbaş eğitimlerinin ardından dualar eşliğinde mezun olarak Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde temel eğitimlerini tamamlayan bin 592 uzman erbaş eğitimlerinin ardından dualar eşliğinde mezun olarak Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında 34. dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando temel kursu kapanış töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, eğitimde başarılı olan askerlere plaketleri verildi.

Törende konuşan Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol, "Bugün huzurlarınızda zorlu bir eğitim sürecini başarı ile tamamlayan Jandarma Genel Komutanlığına mensup bin 509 ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 73 kursiyerimiz mezuniyet coşkusunu yaşarken bizler Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında genç, dinamik ve vatan aşkıyla yanıp tutuşan uzman erbaşlar yetiştirmenin ve Türk Milletinin hizmetine sunmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından mezun olan uzman erbaş kursiyerler yemin etti. Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Takımı ile komandoların gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeni topladığı törende mezun olan uzman erbaşlar okunan duaların ardından mezuniyet coşkusu yaşadı.

Tören geçişiyle devam eden tören sonunda mezun olan askerler aileleriyle buluştu. Buluşmada askerler ve aileleri gözyaşlarını tutamadı.

Törene Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, CHP Milletvekili Cevdet Akay, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol, komandolar ve aileleri katıldı. - KARABÜK