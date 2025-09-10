Haberler

Safranbolu'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı

Safranbolu'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki beton mikseri devrildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Akçasu Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde T.Ç. idaresindeki 78 DD 691 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
